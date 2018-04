Argentina se prepara para enviar esboço de carta de intenções A equipe de assessores do ministro da Economia, Roberto Lavagna, está terminando os detalhes do esboço da carta de intenções que o governo argentino enviará ao Fundo Monetário Internacional (FMI). O governo tem pressa em fechar um acordo com o Fundo, já que em meados do mês que vem terá que confrontar-se com o vencimento de uma dívida de US$ 2,7 bilhões que possui com o FMI. A carta de intenções adquiriria uma forma final a partir da próxima semana, quando desembarcará na capital argentina uma nova missão do Fundo, a cargo do inglês John Thorton. Depois de obtido um consenso sobre a carta de intenções, o ministro Lavagna partiria para Washington para o fechamento do acordo. O governo argentino está resignado à possibilidade de receber somente uma rolagem da dívida por um prazo de um ano ou um ano e meio. O economista argentino Guillermo Calvo, do Banco Inter-americano de Desenvolvimento (BID), afirmou que a Argentina conseguirá, ?sem dúvida?, algum tipo de acordo com o FMI. No entanto, considerou que o acordo não consistirá em ajuda financeira similar à obtida na semana passada com o Brasil. A carta de intenções inclui a meta de queda de 13,5% do PIB neste ano, enquanto que para o ano que vem prevê um crescimento de 3%. Além disso, a emissão monetária deste ano seria reduzida dos atualmente previstos US$ 7 bilhões para US$ 3,5 bilhões. Entre esta semana e o fechamento do acordo, o governo do presidente Eduardo Duhalde se enfrenta com alguns obstáculos significativos nas negociações. Um deles é a dúvida que paira sobre os técnicos do Fundo em relação à capacidade do governo Duhalde em obrigar as províncias a cumprir os acordos bilaterais que estabelecem os drásticos ajustes de 60% dos déficits provinciais. O FMI considera as províncias como as "vilãs" da crise argentina, por terem gastado "irresponsavelmente" ao longo da última década. Além disso, o FMI abomina os bônus emitidos por essas províncias, espécie de "moedas paralelas" utilizadas para o pagamento dos salários dos funcionários públicos e dos provedores dos Estados provinciais. Este foi o mecanismo encontrado pelas províncias para driblar a redução de seus déficits. O problema é que as "moedas paralelas" constituem mais de um terço do circulante monetário do país. As províncias encontram-se em uma situação fiscal complicada, causada tanto pela queda da arrecadação fiscal tanto pela exigência de ajuste do FMI. Esse panorama se agrava pelo aprofundamento da crise social. Segundo a Delphos Investiment, a queda da arrecadação neste ano seria de 28%. A Delphos afirma que as províncias teriam neste ano um déficit fiscal de US$ 7,7 bilhões, o que indica um aumento de US$ 1,2 bilhão em relação ao ano passado. O problema é que, de acordo com o pacto com o FMI, elas deveriam ter um déficit inferior a US$ 2,97 bilhões neste ano. A situação complica-se mais ainda por causa do cronograma eleitoral. A proximidade das eleições faz que os governadores - a maioria dos quais pretende reeleger-se - evitem qualquer ajuste que os torne mais impopulares, favorecendo a oposição. Outro ponto delicado nas negociações com o FMI é a incapacidade do governo Duhalde em deter os processos na Justiça contra o "corralito" (semi-congelamento de depósitos bancários). Apesar de Duhalde ter decretado uma suspensão dos processos por 120 dias, os pedidos continuam chegando à Justiça, muitos dos quais são atendidos pelos juízes contrários ao "corralito". Para tentar convencer os juízes de que os recursos na Justiça (que só em julho permitiram a liberação de 1,3 bilhão de pesos de depósitos dos bancos) causarão o colapso do sistema financeiro, o ministro Lavagna passou para uma "ofensiva epistolar" e enviou cartas nas quais argumenta a urgência de deter os processos ainda em agosto. Bancos O FMI também pretende que o governo argentino restrinja a assistência fornecida aos bancos estatais, que foram mais beneficiados que as entidades financeiras privadas. Desde o início do ano, o governo concedeu constantes redescontos a estes bancos, principalmente o Banco de la Nación e o Banco de la Provincia de Buenos Aires. O FMI também exige a reestruturação dos bancos públicos, o que poderia implicar em fusões ou até a participação de capital privado.