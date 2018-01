Argentina se prepara para renegociar dívida pública O Ministério de Economia da Argentina selecionou três dos sete concorrentes interessados em assessorar o governo na renegociação da dívida pública em moratória. Os candidatos que passaram pela primeira fase da seleção são: Lazard Freres, Morgan Stanley e UBS Warburg. Destes, ganhará quem fizer a proposta mais barata para a realização do trabalho que envolve a renegociação de mais de US$ 52 bilhões em bônus soberanos. A pré-seleção está dentro das expectativas do mercado, embora tenha ficado de lado o Credit Lyonnais. Existe a especulação de que as chances deste seriam mínimas devido ao seu vínculo com o Credit Agricole, que abandonou a Argentina em plena crise, de forma abrupta, deixando seus três bancos, Suquia, Bersa e Biesel. Os outros três bancos que foram excluídos foram: Dresdner Bank, que não havia apresentado os requisitos legais; o Wall Street Bank, um banco panamenho; a Bank of America e Rothschild, com pouca experiência em reestruturações soberanas. O governo deverá abrir as propostas apresentadas na próxima semana, segundo fontes do Ministério de Economia.