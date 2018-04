Argentina suspende calote a organismos internacionais O governo argentino publicou hoje uma resolução do ministério de Economia que autoriza o pagamento da dívida que o país tem com organismos multilaterais de crédito. Desta forma, o governo suspende a decretação do calote para atender aos compromissos com estes organismos, como o FMI, Bird, Bid e outros. Essa é a ferramenta legal que permite a União pagar as dívidas que vencem em maio, no valor de US$ 800 milhões de dólares com o Banco Mundial. A resolução foi publicada hoje pelo Diário Oficial com a assinatura do ex-ministro Jorge Remes Lenicov. O pagamento desta quota, no entanto, permitirá ao sucessor de Lenicov, dar continuidade às negociações com o FMI. O nomo ministro Roberto Lavagna receberá dentro de alguns dias "uma ou duas missões técnicas, seguida por outra missão negociadora" do organismo, conforme disse hoje o porta-voz do FMI, Thomas Dawson.