Argentina suspende restrições ao frango brasileiro O governo argentino suspenderá as restrições às importações de frango do Brasil ainda hoje. A Agência Estado teve acesso à cópia da resolução do Ministério de Produção que suspende a aplicação de medidas antidumping contra o frango brasileiro. A Resolução 79/03 contém três artigos, dos quais o primeiro determina "a conclusão da revisão da medida aplicada mediante Resolução do Ministério de Economia nº 574 de 21 de julho de 2000". O artigo dois diz que "deixa-se sem efeito a medida estabelecida" pelo mesma resolução citada que restringiu as operações de exportação à Argentina de frangos brasileiros com os benefícios dos acordos do Mercosul. A suspensão das medidas é assinada pelo ministro de Produção, Aníbal Fernández, e ocorrerá somente dois depois da decisão preliminar da Organização Mundial de Comércio ao concluir que não houve dumping.