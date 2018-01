Argentina sustenta pessimismo dos mercados Quem esperava uma melhora de humores com a Argentina por causa da aprovação do pacote de ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) na semana passada enganou-se. As previsões dos investidores seguem claramente pessimistas e o baixo volume de negócios e as cotações refletem essa percepção claramente. Ninguém acredita que o dinheiro do FMI seja capaz de promover uma reversão da crise. Seu efeito seria apenas paliativo e, dadas as necessidades financeiras do país, não duraria mais que alguns meses. O mercado já estava cético quanto à eficácia da estratégia do governo de eliminar imediatamente o déficit público. Agora, volta a duvidar que ela possa ser implementada. Vários economistas prevêem novas quedas na arrecadação fiscal no mês de agosto, o que demandaria novos ajustes. O problema é que a resistência política e popular tornam os cortes de gastos e aumentos de impostos cada vez mais difíceis. Além disso, há um grande questionamento sobre o volume da dívida pública argentina. Ela já é considerada grande demais e cresce a taxas de juros astronômicas. Especialistas começam a calcular qual seria o desconto necessário para que ela se torne pagável. A expectativa é que haja uma renegociação, uma troca de títulos, ou mesmo uma moratória unilateral (leia-se calote). Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5600, com alta de 0,47%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,860% ao ano, frente a 23,760% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,05%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,47%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,39%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,23%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.