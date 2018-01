Argentina tem dia calmo com o fim do corralito O fim do corralito foi tranquilo em toda a Argentina. Desde hoje, os correntistas puderam dispor, novamente, dos 21 bilhões de pesos (US$ 5,75 bilhões) que estavam retidos dentro do semi-congelamento de depósitos bancários. Em diversos bancos do centro de Buenos Aires centenas de correntistas chegaram horas antes da abertura das entidades financeiras para poder retirar o dinheiro que ficou preso durante um ano. As filas na frente das casas de câmbio foram normais. De manhã, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, havia afirmado que o dia seria ?totalmente normal?. No entanto, apesar das declarações otimistas, existia tensão no governo pelo temor de que esta segunda-feira se transformasse em uma jornada de especulações, como na quinta e sexta-feira passada, quando a cotação do dólar aumentou 0,20 pesos. Mas, as profecias mais negativas acabaram não se concretizando. O dólar permaneceu tranqüilo, e terminou o dia sendo cotado a 3,63 pesos. Na sexta-feira, a cotação havia sido de 3,69 pesos. Segundo fontes do mercado, o Banco Central esteve presente desde o início da manhã, realizando intervenções. No entanto, a liberação do ?corralito? não deixou os correntistas argentinos totalmente felizes, já que ainda persiste o ?corralón?, como é chamado o congelamento dos depósitos a prazo fixo, que permanecerão retidos. Esses fundos serão devolvidos na forma de bônus a partir do ano que vem. No total, ficam ainda dentro do ?corralón? 16 bilhões de pesos, pertencentes a 400 mil clientes bancários. Na cidade de Mar del Plata, centenas de correntistas protestaram na frente dos bancos vestidos de luto. A vestimenta não era uma ironia. Era uma homenagem aos correntistas que faleceram ao longo deste ano por problemas causados pelo confisco de dinheiro. Segundo os porta-vozes dos manifestantes, ?o confisco não está terminando, já que permanece o ?corralón?. E esse é o dinheiro que precisamos porque estamos em um país sem trabalho?. A criação deste confisco também colaborou no aprofundamento da recessão argentina, que já acumula quatro anos e meio de existência, a maior da História de qualquer país da América do Sul. O corralito foi criado há um ano pele ex-ministro da Economia Domingo Cavallo, com a intenção de conter a fuga de depósitos. Acabou sendo o motivo da maior parte dos protestos populares que assolaram a Argentina ao longo dos últimos meses. Segundo o chefe do gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, a expectativa do governo é que a liberação dos fundos que estavam congelados proporcionem uma ?ferramenta? que colabore na reativação da economia. ?Temos a esperança de que esta medida seja uma injeção de vigor?, disse. No entanto, os analistas afirmam que o governo ainda não pode mostrar-se otimista sobre a tranqüilidade da moeda norte-americana. Eles argumentam que os próximos dias serão turbulentos, já que pela frente, além das brigas da campanha eleitoral presidencial, ainda falta a decisão da Corte Suprema sobre a ?redolarização? dos depósitos. Esta medida implicaria em passar de pesos para dólares os depósitos que foram ?pesificados? pelo governo Duhalde no início do ano. O ministro Lavagna alertou para o fato de que se a ?redolarização? for decidida, os empréstimos, que também haviam sido ?pesificados? teriam que ser passados novamente à moeda norte-americana. Segundo Lavagna, se a ?redolarização? fosse feita de forma ?simétrica? (devolver os dólares em uma cotação de US$ 1,00 para 1,00 peso) os passivos das empresas cresceriam em 34 bilhões de pesos, o equivalente a 8,5% do PIB argentino. Se a ?redolarização? fosse ?assimétrica? (na proporção de US$ 1,00 para 2,10 pesos), também ocorreriam complicações: ?o Estado argentino teria que compensar integralmente o aumento dos passivos bancários, o que implicaria em um gasto de 28,5 bilhões de pesos?. Segundo Lavagna, com esse dinheiro o governo poderia fornecer um subsídio de 150 pesos mensais para 16 milhões de famílias pobres. Os bancos estão pressionando Lavagna para que antecipe à decisão da Corte Suprema e crie um bônus compulsório que seria trocado pelos depósitos sob o risco de serem ?redolarizados?. Com esta medida, os bancos, principalmente os de origem norte-americana, querem que o Tesouro argentino arque esses custos. No entanto, o ministro declarou que rejeita a criação de um bônus compulsório.