Argentina tem dia calmo sem dólar oficial No primeiro dia em dez meses sem o dólar oficial, o mercado cambial argentino permaneceu calmo. O dólar, que na terça-feira havia terminado a jornada com uma cotação de 3,49 pesos, hoje concluiu o dia em 3,43 pesos, o menor valor em sete meses. As ruas da city financeira permaneceram tranqüilas. Os únicos decepcionados com o anúncio do fim do dólar livre foram os "coleros", desempregados que vendiam lugares nas filas dos bancos onde era vendido o dólar oficial, mais barato que o dólar livre. Os "coleros", com seus cartazes oferecendo um lugar nas filas, haviam se tornado parte da paisagem do centro portenho. Eles chegavam de madrugada e ficavam nas filas até a abertura dos bancos, e assim, conseguir vender o lugar por 5 ou 10 pesos. As centenas de "coleros" diante das portas dos bancos geraram uma verdadeira indústria, já que aumentou o número de vendedores ambulantes de cafezinhos e sanduíches que abasteciam os vendedores de lugares nas filas. Na terça-feira, por pressões do Fundo Monetário Internacional (FMI), o governo do presidente Eduardo Duhalde decidiu acabar com o dólar oficial. O FMI exigia há meses o fim dos controles cambiais. No entanto, o governo ainda manterá algumas restrições no volume de compra da moeda norte-americana. O anúncio sobre as restrições que seriam aplicadas eram esperadas para o fim da noite de hoje ou amanhã pela manhã. O fim do dólar oficial foi a primeira medida de peso tomada pelo novo presidente do Banco Central, Alfonso Prat-Gay. Alfredo Piano, proprietário da casa de câmbio mais antiga e emblemática de Buenos Aires, a Casa Piano, declarou que o dólar deve permanecer tranqüilo, "a não ser que ocorram turbulências políticas". O horizonte com eventuais turbulências está posicionado a partir de fevereiro, quando começa o clima político começa a se esquentar com a corrida eleitoral para a presidência da República. As eleições estão marcadas para o dia 27 de abril do ano que vem. Outras turbulências poderiam ocorrer caso a Argentina não conseguisse fechar um acordo financeiro com o FMI. Hoje, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, declarou que não existe um dia definido para assinar o acordo, e que isso poderia ocorrer depois de janeiro. "O acordo não é iminente". Ainda hoje, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) anunciou que em novembro, as vendas dos supermercados despencaram 31,4% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os shoppings centers tiveram uma queda de 4,6%. A construção civil também foi duramente atingida, registrando uma redução de 9,2% em comparação com novembro do ano passado. Desde o início do ano, o setor registrou uma queda acumulada de 30,8%.