Argentina tem menor inflação mensal em 10 anos

BUENOS AIRES, ARGENTINA - A Argentina registrou uma inflação de 0,2% em agosto, o menor índice em uma década, informou nesta terça-feira, 13, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). A notícia é um alento para o governo de Mauricio Macri, criticado por uma alta acumulada superior a 40% nos últimos 12 meses.

O Indec, organismo que deixou de difundir um levantamento de preços confiável durante o kirchnerismo e voltou a fazê-lo no mês passado, alertou que o dado de agosto é excepcionalmente baixo em razão do bloqueio judicial ao reajuste do gás.

Em 18 de agosto, a Corte Suprema vetou um aumento para residências que o governo pretendia limitar a 400%. O tribunal determinou que seja feita uma audiência pública, marcada para esta sexta-feira, 16. A Casa Rosada sinalizou com um reajuste de 203%, com subidas posteriores graduais.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A inflação estrutural está baixando pela ação do Banco Central no controle da emissão, em função das expectativas que melhoraram. Claro que nesse número de agosto deve ser levado em conta o tema das tarifas de gás, cujo aumento foi revertido na Justiça. Nos próximos meses há uma tendência de que o índice aumente, mas o importante é que a inflação núcleo seguirá em queda", avalia Marcelo Elizondo, economista da consultoria DNI.

Segundo o Indec, sem a decisão judicial sobre o preço da energia a medição teria ficado em 0,9%. De qualquer forma, a redução levou integrantes do governo a fazer um desabafo. O ministro da Fazenda, Alfonso Prat-Gay, que colocou como meta no início do ano um índice de 25%, disse que a inflação já não era o principal tema. Se o cálculo mensal se mantiver neste nível, a meta poderia ser atingida no decorrer do próximo ano.

O presidente Mauricio Macri, cobrado pela promessa de que no segundo semestre os indicadores econômicos melhorariam, manifestou-se ontem durante um fórum para atrair investimentos. "Todos sabemos que as tarifas (de gás) caíram, mas voltarão a subir. A inflação oscilará em torno de 1,5% até chegar em alguns anos a um dígito anual", previu. O FMI prevê uma retração de 1,5% no PIB este ano e crescimento de 2,8% para 2017.

A área com maior inflação em agosto foi a de "atenção médica", com 3,1%. Os planos de saúde privados acumulam reajuste de 43% no ano. A queda mais relevante foi em "habitação e serviços básicos", de 5,6%.