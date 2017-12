Argentina tem nova política de capitais mínimos O presidente do Banco Central da Argentina, Alfonso Prat Gay, antecipou que "a partir do próximo mês haverá uma nova política de capitais mínimos e de empréstimos, chamados de "redescontos", para as entidades financeiras do sistema". Segundo ele, "se está tratando de traçar uma linha entre o velho e o novo" sistema. Prat Gay disse que o BC "está trabalhando para colocar em andamento, no próximo ano, o exercício da política monetária através da fixação de metas de inflação". O presidente do Banco Central, que tem mandato somente até 2004, afirmou que o páis está agora "em um processo de discutir com o FMI as políticas monetárias", que terão metas de inflação.