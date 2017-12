Argentina tem números contraditórios sobre desemprego O governo argentino divulgará hoje números aparentemente contraditórios sobre o desemprego. Embora o desemprego tenha caído no terceiro trimestre de 2003, a nova metologia utilizada pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (INDEC), que será divulgada nesta tarde, mostrará que existe um maior número de desempregados. Se estima que o nível de desemprego na Argentina se encontraria em torno de 16,5%, o que equivale a mais ou menos 3,2 milhões de pessoas sem trabalho, ante cerca de 2,2 milhões de desempregados mostrados na última pesquisa. As duas últimas medições pela metodologia anterior, o desemprego foi de 15,6%, em março passado, e de 17,8%, em outubro de 2002. Se o índice a ser divulgado hoje tivesse utilizado a metodologia anterior, o número de desempregados seria de aproximadamente 200 mil pessoas a menos que em março último, ou seja, cerca de 1,5% a menos de desempregados. Para um dos maiores especialistas no assunto, o economista Juan Luis Bour, da Fundação de Investigações Econômicas Latino-americanas (Fiel), a taxa de desemprego estaria em torno de 14,2%, segundo a medição anterior do Indec. Ele destaca que todas as taxas aumentam. A de atividade estaria em torno de 49% e 50% porque a nova metodologia capta mais pessoas e inclui os planos chefes e chefas de lares, pelos quais o governo paga um salário aos desempregados. A taxa de emprego estaria cerca de 40,5% devido à incorporação de novas formas de ocupação, o que implica que de 12,2 milhões de ocupados se passa a 14,2 milhões, aproximadamente, enquanto que a taxa de desemprego passaria de 2,2 milhões de pessoas para 3,2 milhões. De qualquer forma, o Indec vem explicando as mudanças na medição há alguns dias para amortecer o susto, principalmente dentro do governo que esperava uma queda maior no número de desempregados. De acordo com o instituto, similar ao IBGE brasileiro, a metodologia - de 1973 - já não era eficientemente aplicável ao país. A nova pesquisa incorpora perguntas auxiliares que permitem recuperar formas ocultas de emprego e desemprego e aprofunda a captação de modalidades especiais promovidas, como os planos de emprego e de estágios, condições de trabalho, situação de cobertua social e outros. Antes, a pesquisa era feita duas vezes por ano e, agora, será realizada a cada trimestre.