Argentina tem superávit comercial de US$ 1,37 bi O Instituto Nacional de Estatística da Argentina (Indec) informou que o país teve um superávit comercial de US$ 1,37 bilhão em novembro deste ano, superior ao superávit de US$ 773 milhões registrado no mesmo período de 2001. Em outubro deste ano, a Argentina teve um superávit comercial de US$ 1,36 bilhão. Em novembro, as importações argentinas somaram US$ 807 milhões, com queda de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações totalizaram US$ 2,18 bilhões, com crescimento de 3% em comparação com novembro de 2001. Nos primeiros 11 meses de 2002, a Argentina acumulou um superávit comercial de US$ 15,20 bilhões, bastante superior ao superávit de US$ 5,26 bilhões registrado no período janeiro/novembro do ano passado. Nos primeiros 11 meses deste ano, as exportações argentinas somaram US$ 23,4 bilhões, com queda de 5% em relação ao mesmo período de 2001.