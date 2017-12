Argentina tem superávit comercial de US$ 942 milhões em março A Argentina obteve um superávit comercial de US$ 942 milhões em março, uma queda de 28,7% em comparação com o superávit de US$ 1,322 bilhão registrado em março de 2003, informou a agência nacional de estatística (Indec). Esse resultado ficou em linha com as expectativas dos analistas. Em março, as exportações argentina somaram US$ 2,62 bilhões - crescimento de 17% em comparação com igual período de 2003 - e as importações US$ 1,678 bilhão - aumento de 81% em comparação com março de 2003. Nos três primeiros meses do ano, a Argentina acumulou um superávit comercial de US$ 2,658 bilhões, de um superávit de US$ 4,048 bilhões registrado em igual período de 2003. No primeiro trimestre, as exportações argentinas somaram US$ 7,285 bilhões, um crescimento de 11% em comparação com igual período do ano passado. As importações somaram US$ 4,627 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 85% em comparação com igual período de 2003. As informações são da Dow Jones.