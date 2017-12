Argentina tem superávit de 1,510 bilhão de pesos em outubro O Ministério da Economia da Argentina informou que o governo do país teve um superávit primário de 1,510 bilhão de pesos em outubro. A previsão de economistas consultados na última pesquisa semanal do Banco Central argentino era um superávit de 1,35 bilhão de pesos. O governo não divulgou os números exatos do superávit primário acumulado nos dez primeiros meses de 2004, mas, com base nos meses anteriores, ele alcançou 18,3 bilhões de pesos. A meta do acordo entre a Argentina e o FMI para 2004 é um superávit primário de 10 bilhões de pesos; a previsão de consenso dos economistas, porém, é um superávit primário de 18,9 bilhões de pesos no ano. As informações são da Dow Jones.