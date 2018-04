Argentina teme venda da La Serenísima O governo argentino não pretende que a maior indústria de lácteos da Argentina, a La Serenísima, seja vendida integralmente para um grupo estrangeiro, segundo apurou a Agência Estado com fontes oficiais. Nos últimos dias, circularam rumores no mercado de que a Brasil Foods, empresa criada a partir da fusão entre Sadia e Perdigão, disputaria a compra da companhia com a francesa Danone, informação negada oficialmente pela Perdigão. A francesa é sócia da empresa argentina desde os anos 90 e teria prioridade em caso de venda.