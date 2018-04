Argentina tenta sair aos poucos da crise A Argentina conseguiu resolver seus problemas periféricos, mas continua distante da solução de seus principais dilemas políticos e econômicos. De acordo com a análise de fontes do Itamaraty que acompanham o dia-a-dia do país vizinho, o presidente Eduardo Duhalde tem demonstrado habilidade para sustentar o seu frágil governo. Porém, continua sem saídas visíveis para a retomada da atividade econômica e para o esperado acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com essas fontes, a aplicação de uma alíquota do Imposto de Exportação de 20% sobre 80 produtos agrícolas, principalmente grãos, é compreeensível. A medida deve provocar a elevação dos custos de importação de trigo e de arroz argentinos pelo Brasil, com prováveis impactos inflacionários no País. Mas trata-se de uma iniciativa que, segundo Duhalde, será temporária e terá como objetivo organizar minimamente as finanças do país e manter os programas de subsídio social. Segundo fontes ouvidas pelo Estado, a equipe do ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov, demonstrou consistência ao conter a escalada da taxa de câmbio, há cerca de dez dias, quando o dólar chegou a ser cotado a mais de quatro pesos. Com isso, as filas quilométricas nas portas das casas de câmbio desapareceram, assim como os panelaços na frente dos bancos, em um sinal de razoável tranqüilidade. De acordo com a análise, se não puder voltar a crescer neste momento a taxas consideradas razoáveis, a Argentina pelo menos apresenta condições para deixar a situação de paralisia de sua atividade econômica. O ressurgimento do turismo externo, no período da Semana Santa, contribuiu com o ingresso de 1 bilhão de pesos no país. Da mesma forma, a safra agrícola que começa a ser colhida tenderá a se tornar o único dos grandes setores argentinos a gerar renda e emprego.