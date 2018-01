Argentina terá alívio no curto prazo O mercado financeiro deverá reagir hoje ao final das negociações entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Argentina. Ontem, no final da noite, o diretor-gerente do Fundo, Horst Koehler, anunciou, em Washington, que recomendará à diretoria executiva da instituição um aumento de US$ 8 bilhões do crédito de US$ 14 bilhões concedido à Argentina no início deste ano. A primeira parcela dos recursos, de US$ 5 bilhões, deve ser liberada assim que o programa seja aprovado, o que se espera que aconteça no início de setembro. Além desta quantia, o país vizinho deverá receber mais US$ 1,2 bilhão dos US$ 7,4 bilhões referentes ao acordo anterior. Ou seja, para diminuir as incertezas dos investidores em relação à capacidade financeira do país neste momento, a Argentina terá US$ 6,2 bilhões. A quantia é pequena e não resolve os problemas econômicos da Argentina. O país precisa retomar o crescimento e alcançar o déficit zero. Sem apoio político, o presidente Fernando De la Rúa não conseguirá aprovar medidas para alcançar estes objetivos. E, neste campo, com a proximidade das eleições parlamentares, fica cada vez mais difícil que os políticos assumam posições que desagradem a opinião pública. O acordo com o FMI também prevê que se adotem medidas para a reestruturação da dívida do país. Em uma iniciativa para se incentivar os bancos a participar dessa renegociação, o Fundo informou que está pronto a recomendar que o saldo de US$ 3 bilhões da nova linha de crédito seja usado para apoiar tal operação. Mas os analistas não esperam que isso vá mudar a imagem do país perante seus credores e diante da própria população que, nos últimos dias, tem intensificado os saques em conta corrente, diminuindo o volume de reservas do país. Resta saber até quando o alívio provocado pela entrada destes recursos será mantido. O FMI já avisou que esta foi a última chance. Copom deve manter Selic em 19% ao ano Após o fechamento dos negócios, o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgará o resultado de sua reunião mensal e espera-se que mantenha a Selic - taxa básica referencial da economia - nos atuais 19% ao ano. Segundo os últimos dados, a inflação está mais elevada do que o desejado, mas a economia apresentou forte desaceleração. Assim, uma redução das taxas num cenário de inflação alta e possível agravamento da crise argentina é impensável. Por outro lado, o risco de aumento da Selic em meio à tendência de desaceleração da economia é grande, pois pode levar o país a uma recessão no ano que vem. Analistas concordam que o mais provável é a manutenção. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.