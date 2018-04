Argentina terá reunião com FMI nos EUA na terça-feira Pela primeira vez desde que assumiu o cargo, o ministro de Economia da Argentina, Roberto Lavagna, se reunirá com as autoridades do FMI em Washington. O encontro será na próxima terça-feira, segundo fontes do Ministério de Economia. Lavagna terá uma reunião com o diretor-gerente do Fundo, Horst Köhler, e com a sub-gerente, Anne Krueger, além do diretor do Departamento de Operações Especiais, Anoop Singh. Antes, Lavagna passará por Genebra, onde desembarcará nesta quinta-feira, e terá encontros com os embaixadores do Uruguai, Paraguai, Brasil e Canadá na União Européia. No sábado, Lavagna seguirá em direção a Madri para unir-se à comitiva do presidente Eduardo Duhalde com o objetivo de participar da Cúpula da América Latina e Caribe com a Comunidade Européia. Na segunda-feira, o ministro estará em Bruxelas, de onde seguirá para Washington.