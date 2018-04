Argentina testa câmbio após feriado bancário O mercado reabrirá hoje após uma semana de feriado bancário e cambial e terá a oportunidade de testar a teoria do novo ministro de Economia, Roberto Lavagna, de que o câmbio já é elevado. O ministro fez um pacto com o presidente do Banco Central (BCRA), Mario Blejer, para brigar, duramente se for preciso, com o mercado para evitar que o dólar empreenda uma disparada. A ordem é a de intervir fortemente no mercado. Embora haja uma estratégia para controlar o câmbio, o governo acredita que a reabertura do mercado será tranqüila, já que Lavagna sinalizou que não haverá mudanças na política cambial rumo a um dólar fixo, como se previa que ocorreria até a última sexta-feira. Além disso, conta o acordo com os governadores e parlamentares sobre os 14 pontos que tratam de medidas importantes para restabelecer a confiança no país e recompor a relação com os credores. O mercado de câmbio vai operar dentro das mesmas normas que regiam até o dia 19 passado, dia de início do feriado que durou uma semana. Cotação livre com operações realizadas "por conta e ordem do BC", ou seja, com dólares vendidos às entidades pelo BC com uma cotação inicial fixada e montantes de até US$ 500 dólares por pessoal. A limitação se deve ao objetivo de evitar uma brecha muito grande entre os atacadistas e os varejistas. A cotação do dólar no último dia de operação foi de 3,15 para a venda e de 3,05 para a compra. Já nas entidades que não operam por conta e ordem do BC, o dólar fechou em 3,29 para a venda e 3,07 para a compra. A taxa de over atingiu 110%, o Merval fechou em alta de 4,77% e as reservas estavam em US$ 12.316 bilhões de dólares. Com a chamada "lei tampão" aprovada para retardar a fuga de depósitos do "corralito", os bancos reabrem com uma certa tranqüilidade, já que tornaram-se reduzidas as possibilidades de que recebam visitas indesejáveis dos oficiais de Justiça para retirar depósitos confiscados. Por outro lado, se estima que atividade bancária deverá ser caótica com longas filas e tumultos nos bancos, devido à quantidade de operações acumuladas. Os analistas também acreditam que haverá uma pressão adicional sobre as taxas de juros, devido ao anúncio de que os bancos deverão encontrar soluções individuais para a saída do "corralito", com dinheiro próprio de cada banco para atender à cada um dos depositantes. Segundo fontes do mercado, os bancos sairão à caça de fundos. As altas taxas deverão ser refletidas no leilão de letras (lebac - letras do Banco Central) que o BC realiza hoje no valor de $170 milhões de pesos. No último leilão, o BC pagou juros de 74,89% por letras no valor de $35,06 milhões. Os analistas de mercado acreditam que a sinalização dada por Lavagna, de que não abandonará o câmbio flutuante para ancorar novamente o peso ao dólar, foi recebida com um respiro de alívio. A possibilidade da volta da conversibilidade deixou o mercado de cabelo em pé, já que as pressões políticas por um câmbio fixo são muito grandes. Porém, segundo o operador Luis Corsiglia, da corretora que leva seu nome, o fato de o dólar continuar flutuando demonstra que Lavagna começou sua gestão com forte apoio político, além de ser um técnico com experiência e credibilidade no exterior, e isso aponta para uma tendência de estabilização do dólar pelo menos nas próximas duas semanas. Leia o especial