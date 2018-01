Argentina teve modesta vitória junto ao FMI, diz a EIU O diretor do departamento de risco da consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), David Anthony, afirmou que o acordo transitório firmado entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional (FMI) representa uma modesta vitória para o governo liderado pelo presidente Eduardo Duhalde, mas também ressalta a debilidade da capacidade pagamentos do país. "Essa situação não irá melhorar substancialmente a menos que o próximo governo promova severas reformas fiscais, principalmente nas províncias, que são exigidas pelo FMI", disse Anthony. "As perspectivas de uma melhora na governabilidade no próximo governo a partir de maio são incertas pois nenhum dos candidatos para a presidência atrai o apoio necessário para um mandato forte." No cenário mais provável para a Argentina em 2003 traçado pela EIU, a economia do país deverá crescer 3,4%, haverá uma transição política tranquila e serão obtidos progressos na adoção de reformas do país. Esse cenário também prevê que o futuro governo vai iniciar negociações com os credores externos do setor privado. "Entretanto, essas negociações serão difícieis pois será necessário uma redução de 60% do valor da dívida pública em bônus necessária para levá-la a patamares administráveis", alerta Anthony. O analista salienta que as medidas para reconstruir o sistema financeiro também serão cruciais para determinar a confiança no novo governo. "Embora os bancos tenham recentemente melhorado a sua posição de liquidez oferecendo taxas de juros elevadas para depósitos a prazo, esses depósitos são de curto prazo e uma súbita piora das expectativas poderia causar uma renovada corrida aos bancos", disse Anthony. "O setor bancário precisará ser redesenhado para refletir a redução no tamanho dos mercados financeiros domésticos." No longo prazo, a EIU ressalta que o mais importante para a Argentina a recuperação da confiança na força de lei e a implementação de uma reforma fiscal abrangente. "A violação em larga escala dos contratos e direitos de propriedade que ocorreu desde dezembro de 2001 teve alto custo tanto em termos de destruição de riqueza e perda de credibildade das instituições públicas", disse Anthony. "Apesar dos avanços na consolidação fiscal em 2002, o futuro governo irá herdar uma carga fiscal pesada e terá de absorver os custos de medias adotadas pela atual administração para estabilizar a economia." Por isso, acrescentou o analista, será necessário um superávit primário elevado e que terá de ser sustentando no médio prazo.