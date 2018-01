Argentina teve o maior crescimento da sua história O presidente Néstor Kirchner anunciou que o PIB argentino cresceu 9,1% em 2005. Desta forma, o período dos últimos três anos (2003, 2004 e 2005) foi o de maior crescimento acumulado da história argentina, chegando a 26,9%. O anúncio foi feito pelo presidente argentino durante um discurso a estudantes na Casa Rosada, o palácio presidencial, horas antes do anúncio oficial do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), que informará o índice formalmente hoje à tarde. Desta forma, a Argentina conseguiu 37 meses consecutivos de crescimento da atividade econômica. Em 2005, segundo Kirchner, o PIB foi de US$ 300 bilhões, nível que supera pela primeira vez o recorde obtido em 1998 (logo antes do início de uma recessão que durou cinco anos), quando chegou a US$ 288 bilhões. Os analistas consideram que, em 2006, o aumento do PIB será de pelo menos 3,7%, com grandes chances de ficar na faixa de 7,5%. O ex-vice-ministro da Economia Orlando Ferreres considera que o crescimento será notado "principalmente nos setores da construção civil, o comércio internacional e o transporte."