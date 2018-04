Argentina trocará milho por soja em 2003 A falta de perspectiva para a economia argentina, o endividamento do setor e as dúvidas sobre o recursos para financiamento dificultam as previsões para a próxima safra de grãos do país, que começa a ser plantada em dois meses para o trigo. Analistas, produtores e governo têm apenas um consenso: a área plantada com milho perderá espaço para a soja. Para ter um bom rendimento, as lavouras de milho precisam de investimento. Ao contrário da soja, que na Argentina é 90% transgênica (o que reduz drasticamente o uso de agroquímicos), as lavouras de milho demandam grande quantidade de defensivos e fertilizantes, artigos importados e cotado em dólares. Marcelo Fernández Unzueta, agricultor de Pergamino, temendo o aumento de custos, estuda reduzir a área destinada ao milho e plantar mais soja. ?Antes da turbulência econômica de dezembro, uma tonelada de fosfato para plantio de milho custava mil pesos. Agora, se as empresas foram cobrar três vezes mais, será inviável para qualquer agricultor?, afirma Gustavo Banchero, técnico da secretaria na cidade de Pergamino. Carlos Pouiller, diretor de mercados agroalimentares da Secretaria de Agricultura, acredita que pode haver uma redução geral na área plantada na próxima safra (2002/2003), mas não será algo drástico. Para ele, ainda é cedo até para falar em queda na área do milho. Uma das principais dúvida é como ficará o financiamento para o setor. ?Nos últimos anos, os produtores argentinos precisam de 12 bilhões de pesos para financiar suas safras. Neste ano, prevendo a dificuldade de conseguir crédito, esse valor deve cair para 9 bilhões, pois não haverá investimento em máquinas, equipamentos ou compra de terras?, afirma Augusto Haro, da unidade de financiamento agropecuário da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina. Para a safra 2002/03, o Banco La Nación destinará praticamente o mesmo montante que forneceu aos agricultores no ano-safra anterior. ?Pode haver uma pequena redução no volume de crédito que o banco dará aos agricultores, mas eu não acredito que haverá uma forte redução. O governo federal quer manter o homem no campo?, afirma o diretor para o setor agropecuário do banco, Guilhermo Moore De La Serna. Em 2001, o Banco La Nación destinou US$ 1,5 bilhão ao setor agrícola. O problema será a taxa de juros para esses financiamentos. O banco La Nación cobrou taxas médias de 16% ao ano em 2001, mas o diretor prevê percentuais maiores em 2002. Apesar de um ano difícil, o responsável pela América Latina da consultoria Sparks, Walter Cellario, acredita que a saída para a Argentina está nas exportações. ?Os produtores argentinos sempre foram muito competitivos. Eles poderão ter um período de muitas dificuldades, mas acredito que a agricultura é um dos setores que podem alavancar o país?, afirma. Pouiller lembra que a agricultura é um dos setores que podem responder rapidamente à desvalorização do peso. ?Além disso, os custos em dólares para produzir grãos também caíram. O setor agropecuário pode gerar muitas divisas depois da desvalorização?, completa. O diretor Fernando Arce, da trading ADM, uma da principais exportadores de soja do mundo, concorda com Cellario, e acrescenta ?a Argentina passa por uma crise, mas acreditamos no setor?.