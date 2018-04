Argentina vai usar reservas para pagar Bird A Argentina pagaria os US$ 800 milhões que deve ao Banco Mundial. Desta forma, o governo do presidente Eduardo Duhalde evitaria o default com um organismo financeiro internacional. Embora a Argentina tenha suspendido o pagamento da dívida externa pública em dezembro do ano passado, até o momento cumpriu seus compromissos com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e o Banco Inter-americano de Desenvolvimento (BID). A possibilidade de default com os organismos financeiros causa arrepios de terror no governo argentino, já que isso provocaria uma reação negativa nas agências qualificadoras de risco, que poderiam diminuir a nota da Argentina. Desta forma, o país teria complicações graves no futuro para conseguir qualquer empréstimo. A dívida argentina com o Banco Mundial vencia no dia 15 de abril, mas o tipo de acordo com esse organismo internacional permite realizar o pagamento com 30 dias de atraso. Por isso, o pagamento seria realizado em meados de maio. O governo utilizaria parte das reservas em dólares do Banco Central para pagar a dívida com o Banco Mundial. Atualmente, as reservas do BC são de US$ 12 bilhões. Em uma reunião com banqueiros estrangeiros instalados na Argentina, o presidente do Banco Central, Mario Blejer, lhes pediu que não deixem o país. O pedido de Blejer ocorreu uma semana depois da suspensão de funcionamento do Scotiabank Quilmes, de capital canadense. A suspensão ocorreu por falta de liquidez do banco, causada pela sangria de depósitos ocorrida pela avalanche de recursos na Justiça contra o ?corralito? (semicongelamento de depósitos bancários). O presidente do BC pediu aos banqueiros que dêem sinais claros à população de que as casas matrizes respaldarão suas sucursais na Argentina. O Scotiabank seria socorrido em parte pelo Bank of Nova Scotia, do Canadá, e pelo Banco Central argentino. O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) anunciou que as vendas nos shoppings centers despencaram 19% em março, em comparação com o mesmo mês do ano passado. As vendas nos supermercados caíram 15,4% em relação a março do ano 2001. Leia o especial