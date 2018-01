Argentina vai vender carne ao Chile A Argentina voltará a vender carne ao Chile a partir da segunda quinzena de dezembro, segundo informou o presidente do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa), Bernardo Cané. A projeção de vendas, que tinham sido suspensas por causa da febre aftosa, é acima de US$ 100 milhões de dólares. As informações de Cané foram dadas após reunião com técnicos chilenos, em Mendoza, ontem. O próximo passo do governo argentino é reabrir os mercados do Canadá e dos Estados Unidos. Segundo Bernardo Cané, entre os dias 16 e 18, desembarcará no país, o presidente do serviço sanitário canadense, Bryan Ewans, para iniciar as negociações. Cané disse que "há 11 meses que não há presença do virus da febre aftosa e que foram distribuídas 55 milhões de doses da vacina contra a doença". Por causa disso, Rússia e África do Sul já aceitaram a lista de indústrias habilitadas à exportar para a União Européia, diz Cané explicando que isso significa que a Argentina já pode ir preparando-se para exportar para estes mercados. O mercado norte-americano, no entanto, é a menina dos olhos do governo argentino que deverá manter uma reunião em Washington, entre os dias 18 e 20 próximos, para recuperar este mercado. A missão técnica da União Européia que acaba de avaliar as condições sanitárias da carne argentina, observou que as "empresas exportadoras deverão ter modelos de auto-controle de qualidade".