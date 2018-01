Argentina vendeu mais frango em 2002 A Argentina incrementou a venda de carne de frango em 2002, segundo dados do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa). No ano passado, o Senasa certificou um volume de 13.623 mil toneladas, no valor de US$17 milhões de dólares, de exportações de carnes frescas e processadas de frango. As vendas representam um aumento de 161% em volume, e 46% em divisas, em comparação com 2001. Os principais destinos do frango argentino foram Alemanha, Rússia, Holanda, África do Sul e República Democrática de Congo.