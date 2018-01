Argentina vive dia de alerta O dia é de alerta na Argentina. Passeatas que saíram de vários pontos do país começam a chegar a Buenos Aires para a manifestação pelo aniversário do primeiro panelaço que derrubou o governo de Fernando de la Rúa. Os protestos dos dias 19 e 20 de dezembro do ano passado deixaram 31 mortos, centenas de feridos e dezenas de lojas saqueadas. Os grandes comerciantes estão com segurança reforçada, enquanto que os pequenos se encontram preparados para fechar suas portas por onde passarem os ativistas. Os bancos também estarão abertos, mas em estado de alerta. A ponte Puyerredón, um dos principais acessos a Buenos Aires, palco de um dos atos de violência, onde dois piqueteiros foram assassinados pela polícia, já está tomada pelos piqueteiros e o trânsito está interrompido. Os piqueteiros estão acompanhados pelos trabalhadores do Estado, por aposentados, pensionistas e algumas assembléias barriais. As passeatas passarão pelo Congresso ainda pela manhã e seguirão para a Praça de Maio, em frente à sede do Governo, a Casa Rosada. O lema da manifestação das mais diferentes correntes de ativistas é um só: "que todos deixem seus cargos e que haja eleições gerais". O ponto culminante dos protestos está previsto para às 20 horas, na Praça de Maio, com o encontro de todas as passeatas. Alguns dias que precederam o aniversário de queda do governo de Fernando de la Rúa houve uma série de denúncias de que o ex-presidente Carlos Menem havia oferecido dinheiro a alguns integrantes do movimento piqueteiro para provocar distúrbios e desestabiliar o governo de Eduardo Duhalde. No ano passado, durante a tragédia na Praça de Maio, tanto Duhalde quanto Menem também foram acusados de pagar pessoas infiltradas no movimento para provocar atos de violência. Todo o efetivo policial se encontra nas ruas de Buenos Aires, inclusive a polícia montada e as brigadas de choque. O governo desmente, mas na área de segurança há temor de que possam ocorrer confrontos e distúrbios.