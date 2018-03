Argentina volta a discutir reestruturação da dívida O governo argentino terá outra rodada de conversações com os credores internacionais nesta semana. O secretário de Finanças, Guillermo Nielsen, estará em Nova York amanhã para abrir a agenda de reestruturação da dívida de cerca de US$ 60 bilhões de dólares, a qual incluirá uma perda especulada pelo mercado de até 70%, e que somente será concluída pelo próximo governo. Segundo a assessoria de imprensa do ministério de Economia, o secretário Nielsen estará acompanhado pelos especialistas do Lazard Freres, recentemente designado assessor internacional do governo argentino para as negociações de reestruturação da dívida. Um comunicado oficial do Palácio de Fazenda diz que o Ministério de Economia, assistido por seus assessores, quer organizar uma série de visitas aos principais centros financeiros mundiais para reunir-se com seus credores privados e ?iniciar a coleta de suas visões e expectativas". Neste sentido, a viagem começará com Nova York, seguida por Tóquio nos dias 10 e 12 deste mês. Também haverá visitas à Europa, cujas datas serão ainda confirmadas.