Argentino Banco Patagônia afirma analisar alianças com BB

O Banco Patagônia confirma ter trocado informações com o Banco do Brasil, entre outras instituições, e diz não ter até o momento fechado qualquer acordo estratégico. Em resposta a um questionamento da Bolsa de Comercio de Buenos Aires sobre a movimentação das ações no pregão local de segunda-feira, 14, o Patagônia diz não conhecer "circunstância alguma", mas admite que as variações em preço e volume poderiam estar relacionadas ao artigo publicado no jornal El Cronista Comercial, sobre conversas com o Banco do Brasil.

"Com respeito, cabe esclarecer que tem sido política permanente de Banco Patagonia S.A. e seus acionistas controladores a análise de alternativas ou alianças estratégicas com outras instituições ou grupos financeiros que permitam o crescimento sustentável da nossa entidade e que incluiu no último ano conversações e um intercâmbio de informação com Banco do Brasil, entre outros", diz em nota de esclarecimento remetida à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).