Argentino presidirá McDonald´s no Brasil O sucessor de Marcel Fleischmann na presidência do McDonald´s Brasil será o argentino Sergio Daniel Alonso, de 40 anos, anunciou hoje a companhia norte-americana. Alonso assume o posto em janeiro ao mesmo tempo em que Fleischmann toma posse no cargo de presidente da rede para o norte da América Latina e relações internacionais da América Latina. O novo dirigente no Brasil iniciou a carreira no McDonald´s da Argentina em 1987 e em oito anos chegou à vice-presidência. Segundo Fleischmann, Alonso conhece bem a operação brasileira, pois os dois países sempre trocaram informações. Sob o controle de Alonso estará uma rede que responde por 30% das vendas na América Latina e fatura R$ 1,7 bilhão ao ano. O Brasil é a oitava operação do grupo no mundo. A reestruturação da empresa começou neste ano, e segundo ela, já surtiu efeito, pois as vendas no terceiro trimestre cresceram 10,8% sobre igual período de 2002. As ações, que valiam US$ 12 em dezembro do ano passado, estão cotadas hoje a mais de US$ 25 na Bolsa de Valores de Nova York.