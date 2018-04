Argentinos atacam agências bancárias Três agências do Banco Francês foram atacadas e uma delas incendiada, nesta madrugada, por manifestantes no bairro Villa Urquiza, em Buenos Aires. Uma quarta agência, do banco Scotiabank-Quilmes em La Plata, também sofreu agressões. Desde o início do ?corralito? financeiro que confiscou todos os depósitos dos argentinos, a população vem atacando bancos. Porém, nos dois últimos dias, as manifestações têm sido mais agressivas e mobilizando um grande aparato policial contra os manifestantes. Ontem, várias pessoas foram presas. A polícia está reforçando a segurança na city portenha porque teme que outros bancos sejam atacados pelos depositantes revoltados com o ?corralito?. A fúria está tomando conta dos protestos dos argentinos que não têm mais esperança de reaver seus depósitos, já que o governo deverá anunciar nos próximos dias o plano que troca os depósitos por papéis do governo. Leia o especial