Argentinos bloqueiam fronteira com Uruguai contra papeleira Argentinos bloquearam neste sábado as três passagens fronteiras com o Uruguai, em uma prévia da grande manifestação que será realizada amanhã contra a instalação de uma fábrica de celulose da empresa finlandesa Botnia. Os ambientalistas iniciaram um bloqueio simultâneo de quatro horas nas passagens para o país vizinho em repúdio à fábrica que a Botnia está construindo na cidade uruguaia de Fray Bentos, à beira do Rio Uruguai, limite natural entre os países. O bloqueio seguirá até as 20 horas de Brasília nas cidades argentinas de Concordia, Colón e Gualeguaychú, ligadas respectivamente com as uruguaias Salto, Paysandu e Fray Bentos, onde ficará a fábrica. No próximo domingo, ambientalistas e manifestantes de outras províncias argentinas vão realizar o "Abraço ao Rio Uruguai", um protesto na ponta da ponte para Fray Bentos realizado um ano após a mobilização que reuniu mais de cem mil pessoas contra a fábrica de celulose. Os ambientalistas dizem que o protesto "será pacífico e familiar" e que durante o percurso haverá água, ambulâncias e transportes gratuitos para a maior segurança dos participantes. O vice-governador de Entre Ríos, Guillermo Guastavino, confirmou neste sábado sua participação e disse que o movimento é "um marco histórico na luta pela defesa do meio ambiente e da vida".