Argentinos convocam panelaço de apoio a medidas A Coordenadoria de Atividades Comerciais Empresariais (Came) está convocando os argentinos para participar de um panelaço às 20h (21h de Brasília) de hoje. Ao contrário das vezes anteriores, o panelaço organizado pelo setor privado pretende demonstrar apoio ao novo plano econômico da Argentina, anunciado ontem à noite pelo ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov. Com a manifestação, segundo a direção da Came, também se pretende deter as pressões das empresas que se sentem afetadas pelo novo plano econômico. A concentração será em frente ao Palácio do Congresso, na capital argentina. Também se somarão à convocação a Federação Econômica da Província de Buenos Aires, a Associação de Dirigentes de Empresas, a Federação de Comércio da Cidade de Buenos Aires e as associações de usuários e consumidores. A Argentina amanheceu tranqüila hoje, primeiro dia útil com o câmbio desvalorizado, valendo 1,40 peso/dólar. A polícia ainda não registrou qualquer tipo de manifestação contra ou a favor da nova ordem econômica, embora nas ruas não se fale de outra coisa. Uma sondagem encomendada e divulgada pelo governo revela que a maioria dos argentinos apóia as mudanças na economia. Divulgada ontem, a pesquisa de opinião realizada pela consultoria Aresco mostra que 52% dos entrevistados deram uma aprovação alta ao plano e outros 34,2% deram aprovação média às propostas do governo Duhalde. Considerando-se isoladamente o fim da conversibilidade, a aprovação foi menor: 37,2% apóiam a medida integralmente.