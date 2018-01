Argentinos estão mais esperançosos, diz pesquisa Analistas e a população consideraram 2002 como o pior ano da História argentina, ao longo do qual o desemprego e a pobreza atingiram proporções nunca antes vistas no país. Mas, para 2003, aparecem alguns sinais de esperança. Isso é o que indica, pelo menos, o Centro de Estudos de Opinião Pública (CEOP), que sustenta que 53% dos argentinos consideram que o ano que vem será melhor. Mas, as empresas pesquisadoras de opinião pública divergem sobre as expectativas. A consultora Graciela Römer afirma que, ao contrário de seus colegas, percebe entre os argentinos "um enorme ceticismo e baixas expectativas. Mais de 60% consideram que o país não terá as mudanças profundas que a Argentina precisa". Para o consultor Hugo Haime, a expectativa da população é "tênue". Segundo ele, somente 20% ou 25% das pessoas consideram que a situação melhorará em 2003. Para o Ceop, 97% dos pesquisados afirmam que tiveram situações problemáticas na área econômica. O Ceop indica que 78% dos argentinos, diante da grave recessão e o temor a perder o trabalho, realizou "controle de gastos". A pesquisa também indicou que 73% dos argentinos sentiram "impotência" diante da situação do país. Apesar de todos os problemas, afirma o Ceop, 59% dos argentinos afirmam que não teriam preferido nascer em outro país. Duhalde - O presidente Eduardo Duhalde, em declarações ao jornal Clarín, admitiu que não teve "boas relações" com o Fundo Monetário Internacional (FMI). As negociações com o Fundo, se arrastam, sem sucesso, desde março passado. "Tenho certeza que muitas coisas que o FMI pedia eram prejudiciais para a Argentina", argumentou. Duhalde sustenta que pretende deixar o problema do acordo resolvido para o próximo presidente, que tomará posse em maio do ano que vem. No entanto, afirmou que não está disposto "a assinar qualquer coisa, caso não estejamos totalmente de acordo". Duhalde sustentou que sabia que, quando assumiu a presidência da República em janeiro deste ano, isso era "uma missão suicida". "El Cabezón" (O Cabeção), como é chamado popularmente, disse que ao comparar a situação do país quando tomou posse com a atual, agora está mais "satisfeito". Mas, acrescentou resignado: "há muitas coisas que a gente quer fazer e não pode".