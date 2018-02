Argentinos fazem panelaço no Banco de La Nación Um novo panelaço contra o Banco Nación (similar ao Banco do Brasil na Argentina) acontece nesta tarde. Desde a madrugada de hoje, enormes filas já se formavam em frente à sede do banco, que limitou a venda de dólares à quantia de US$ 300 por pessoa. A lentidão no atendimento aos clientes, verificada hoje, provocou um novo panelaço dentro e fora das dependências do banco. Ontem, o banco havia interrompido a venda de dólares e fechado suas portas. A população reagiu imediatamente com um panelaço improvisado e com golpes nas portas da instituição, até que o banco decidiu reabrir a venda da moeda. Leia o especial