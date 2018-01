Argentinos iniciam novo bloqueio na fronteira com o Uruguai Um grupo de ambientalistas da província argentina de Entre Ríos iniciou neste sábado, 24, um novo bloqueio nas três passagens fronteiriças que ligam a Argentina ao Uruguai, "contra a implementação da fábrica de celulose da Botnia", produtora finlandesa. Trata-se da sexta interrupção do trânsito de veículos feita por moradores das cidades argentinas de Concórdia, Colón e Gualeguaychú, que, respectivamente, fazem fronteira com as uruguaias Salto, Paysandú e Fray Bentos, onde a companhia finlandesa Botnia está construindo uma fábrica de celulose. Os manifestantes de Gualeguaychú mantêm o bloqueio "por tempo indeterminado" desde 20 de novembro, enquanto os habitantes de Colón e Concordia fazem interrupções temporárias em protesto contra a instalação da fábrica, que consideram representar um risco para o meio ambiente. Neste sentido, a Assembléia Popular Ambiental de Concórdia convidou "todos os cidadãos a participar da manifestação a favor da vida e contra a poluição". Os manifestantes, que devem manter a interrupção simultânea das três passagens até as 22 horas (23 horas no horário de Brasília), também anunciaram que, na semana que vem, repetirão a medida "em coincidência com o fim do período de férias", momento em que o fluxo de veículos aumenta consideravelmente nessa região. Bloqueios simultâneos Os integrantes das assembléias de Gualeguaychú, Colón e Concórdia estão analisando a possibilidade de fazer bloqueios simultâneos durante a Semana do Turismo, realizada no Uruguai de 1º de março a 7 de abril. Manifestantes das três cidades anteciparam que, no domingo, 25, participarão de uma assembléia, com o objetivo de "unificar as mobilizações" contra a construção da fábrica de celulose, que levou a uma disputa entre a Argentina e o Uruguai que está sendo dirimida na Corte Internacional de Justiça de Haia. A diretora nacional do Meio Ambiente uruguaia, Alicia Torres, admitiu na sexta-feira, 23, que a Botnia fez testes hidráulicos na fábrica de celulose que está construída às margens do rio Uruguai, fronteira natural com a Argentina. A Chancelaria da Argentina pediu na quinta-feira ao embaixador uruguaio em Buenos Aires, Francisco Bustillo, explicações sobre este assunto, em meio à polêmica entre os dois países sobre a instalação da fábrica. Além disso, a Chancelaria argentina havia enviado horas antes outra mensagem ao Uruguai pedindo a Montevidéu que "não confunda" o verdadeiro objeto da controvérsia bilateral que mantêm há anos a respeito da construção de fábricas de celulose. A Argentina respondeu assim a uma carta enviada há uma semana pela Chancelaria uruguaia, que reclamava dos bloqueios de passagens fronteiriças por parte dos ambientalistas argentinos. Desde novembro, o embaixador espanhol Juan Antonio Yáñez-Barnuevo tenta aproximar as partes para superar o conflito, no contexto da mediação feita pelo rei Juan Carlos para facilitar o diálogo entre os dois países.