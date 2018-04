Argentinos invadem a internet com suas panelas Nem a internet se salva dos "panelaços". Não satisfeitos em fazer soar em cada canto do país o intenso barulho do metal, os argentinos agora invadem a internet com suas panelas. Basta um passeio pela rede para encontrar sites como www.cacerolazo.com, onde, além de poder aderir ao barulhento protesto - que, na Argentina tornou-se "o pão de cada dia" -, o navegante pode também baixar arquivos com os sons dos "panelaços" com a intensidade e a duração que deseje. No site também é possível bater papo no "cacero chat" com outros argentinos desiludidos e, inclusive, abrir uma conta de correio eletrônico como "mariaperez@cacerolazo.com". Aqueles que desejem aderir às manifestações, podem consultar o calendário, que informa quando, onde e a que hora vai acontecer o próximo "panelaço". Quem não tem tempo de ir às manifestações, pode soar as panelas virtualmente. Leia o especial