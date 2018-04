Argentinos invadem hotel onde está o FMI Dezenas de integrantes do grupo de esquerda argentino Quebracho invadiram o hotel onde se encontram os técnicos da missão do Fundo Monetário Internacional. Os manifestantes ocuparam o hall do hotel, próximo ao centro de Buenos Aires, gritando palavras de ordem como "Fora, FMI" e exibindo cartazes com dizeres como "Pátria ou FMI". Além disso, queimaram bandeiras dos Estados Unidos e da Inglaterra em repúdio ao organismo "controlado pelos EUA". Foi a segunda manifestação contra a presença da missão no país, nesta segunda-feira. Pela manhã, um grupo tentou interceptar a comitiva que conduzia o economista indiano Anoop Singh, quando ele saía do aeroporto internacional de Ezeiza.