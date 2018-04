Argentinos pedem asilo político nos EUA, alegando crise no país Nos últimos 50 anos, milhares de argentinos pediram asilo político na Europa, nos Estados Unidos e América Latina por perseguições políticas ocorridas durante as ditaduras que o país padeceu. Nas últimas semanas, os argentinos voltaram a pedir asilo. No entanto, desta vez, em vez de perseguições políticas, os argentinos fogem do país por causa do elevado desemprego, a disparada da inflação e a disparada da criminalidade, que está atingindo índices nunca antes vistos na Argentina. No início deste ano, uma mulher argentina cujo nome é mantido no anonimato, provou que havia sido violentada em Buenos Aires e que os violadores, depois de ficar dois dias detidos, haviam recuperado a liberdade. Atualmente, esta mulher - que antes do pedido era uma imigrante ilegal nos Estados Unidos - trabalha em um shopping center em Miami. Ela foi a primeira asilada política nos EUA no ano 2002. Este e outros casos de asilo político não-convencional estão nas mãos da CAUSA, ONG criada para prestar ajuda aos argentinos que estão nos EUA, sem visto, e com risco de serem deportados. Segundo Dimas Pettineroli, presidente da CAUSA, a Argentina tem um perfil de país com elevados riscos para a segurança da população. Ele sustenta que no último semestre houve violentas mudanças no poder: "O fato é que o país teve cinco presidentes em dez dias". Além disso, afirma, "ocorrem assassinatos de policiais, roubos a casas de famílias e aos comércios". Outro argumento da CAUSA é o crescimento dos piqueteiros, como são denominados os desempregados que fazem piquetes nas estradas pedindo comida e trabalho. "Eles se apropriam de lugares estratégicos como rodovias e pontes, sem que o governo consiga impedi-los", disse. Calcula-se que só no Estado da Florida existam mais de 80 mil imigrantes argentinos ilegais. O governo argentino pediu aos EUA que concedam um perdão temporário aos imigrantes argentinos sem visto que tenham entrado no último ano. Enquanto os assustados cidadãos argentinos pedem asilo nos EUA, os jogadores de futebol também emigram em massa, buscando melhores oportunidades de trabalho, já que os times locais estão - em sua imensa maioria - à beira da falência. Alguns clubes não pagam os salários há meses, e outros reduziram o pagamento dos jogadores. Para os times, a venda de jogadores ao exterior também é um bom negócio, pois permite uma entrada de dinheiro fresco, e em dólares. "Todo o plantel está à venda", admite Pascual Paladino, tesoureiro do San Lorenzo. Especialistas do setor prevêem que, depois da conclusão do Campeonato Clausura, cerca de cinqüenta jogadores da primeira divisão deixarão o território argentino. Entre as estrelas que partirão por causa dos tempos de vacas magras na Argentina estão Ariel Ortega e Esteban Cambiasso, do River Plate, e Juan Román Riquelme, do Boca Juniors. Além dos destinos tradicionais na Europa, os jogadores argentinos estão procurando nichos de mercado na Venezuela, Bolívia e no Chile. O jogador Sergio Castillo, do Belgrano, afirma categórico: "Do jeito que estamos, não dá para ficar vacilando. É normal que os jogadores queiram ir embora. Isto aqui está cada vez mais parecido ao Afeganistão".