Argentinos pedem limpeza nos três poderes A Argentina viveu nesta tarde manifestações populares em diversos pontos do país, para "que saiam todos" de seus cargos e que haja eleições gerais. Os manifestantes querem fazer "uma limpeza" nos três Poderes e que sejam realizadas eleições para todos os níveis com o objetivo de "reconstrutir o país". Ruas, avenidas, pontes, estradas e rodovias estão bloqueiados e o trânsito em Buenos Aires já é um caos. Diversas passeatas, não só da capital federal mas das grandes e pequenas cidades, enchem as principais avenidas. Desempregados, aposentados, funcionários públicos, profissionais liberais, classe média, classe baixa, estudantes, crianças, todos se misturam em torno do slogan do movimento que surgiu das assembléias populares: "Para que se vayan todos" (para que saiam todos). O protesto foi convocado pelos dois deputados e candidatos de esquerda, Elisa Carrió (ARI-Alternativa para uma República de Iguais) e Luis Zamora (Auto-determinação e Liberdade), e o sindicalista Víctor De Gennaro (CTA- Confederação dos Trabalhadores Argentinos). Além das passeatas e bloqueio de trânsito, o protesto conta com os tradicionais panelaços que se concentrarão na Praça de Maio.