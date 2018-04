Argentinos podem pedir nova redução da TEC O governo argentino voltou a ameaçar os empresários com uma maior abertura às importações para conter o aumento de preços no mercado interno. O Ministério da Produção admitiu que já estuda reduzir a Tarifa Externa Comum (TEC), do Mercosul, caso setores monopolistas como aço, químicos básicos, petroquímicos e derivados de petróleo aumentem seus preços. A informação foi publicada no jornal argentino La Nacion. No início da semana, o próprio presidente Eduardo Duhalde já havia ameaçado os produtores de açúcar com uma maior abertura do mercado argentino ao açúcar brasileiro, cujos preços são muito inferiores ao do produzido localmente. O comércio bilateral de açúcar, praticamente inexistente, é regido por regras especiais do Mercosul. Uma eventual redução da TEC - a tarifa é apenas para produtos comprados fora do bloco - depende da autorização dos parceiros do Mercosul. O tema deve ser discutido nesta sexta-feira em Buenos Aires, quando se encontram os ministros das Relações Exteriores dos quatro países do bloco, mais os parceiros Chile e Bolívia. Inicialmente, o encontro estava previsto para acontecer entre os presidentes, mas não possível acertar a participação de todos os líderes. O presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, viaja para a Rússia. O próprio presidente Duhalde está com a agenda tomada por encontros com representantes de vários setores da sociedade em busca de apoio para a lei de Emergência Financeira e para a manutenção dos preços. No ano passado, a Argentina pediu e conseguiu uma licença dos parceiros para suspender a TEC sobre importações de bens de capital e de tecnologia. Com a troca do governo argentino e a desvalorização cambial, o Brasil acredita que já é hora de acabar com a exceção da TEC que foi concedida à Argentina, segundo afirmou na semana passada em Brasília o secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Roberto Giannetti da Fonseca. O tema será discutido na sexta-feira.Leia o especial