Argentinos questionam prioridade do Brasil junto ao FMI Os argentinos ainda estão tentando entender porque a ajuda do FMI saiu primeiro para o Brasil e para o Uruguai e ainda não tem data certa para chegar à Argentina. Apesar de, agora, o mercado acreditar que o acordo com o País vai sair nas próximas duas ou três semanas, no máximo. E de o próprio presidente argentino Eduardo Duhalde ter anunciado que o acordo será assinado no dia sete ou oito de setembro. O chefe de gabinete e porta-voz do governo, Alfredo Atanasof, explicou que a Argentina está em default, recebeu ajuda financeira do Fundo, na forma de blindagem (cerca de US$ 18 bilhões), e depois "megacanje" (megatroca) da dívida com a postergação dos vencimentos da dívida. A manchete do jornal El Cronista, desta quinta-feira, resume a incompreensão: "FMI posterga ajuda financeira à Argentina e dá US$ 30 bilhões ao Brasil". E ainda acrescentou: "Em menos de quatro anos, o governo brasileiro conseguiu um total de US$ 86,7 bilhões do Fundo". Numa entrevista ao programa de televisão "A duas vozes", da emissora Todo Notícias, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, foi bombardeado, várias vezes, com a mesma pergunta. "Por quê para o Brasil primeiro, e US$ 30 bilhões, e para a Argentina nada?". O ministro explicou que o socorro ao Brasil e ao Uruguai era para evitar o "default" da dívida deste países. "E nós já passamos desta fase, já estamos em default", disse. Lavagna também teve de recordar que a Argentina recebeu US$ 18 bilhões, nos últimos dois anos, mas que os recursos não foram suficientes para solucionar seus problemas. O ministro não disse mas foi a falta de confiança política no então governo do ex-presidente Fernando de la Rúa - opinião unânime entre os analistas - que acabou acelerando a fuga de capitais que levou à criação do corralito (bloqueio dos depósitos). Hoje, o corralito é a maior dor de cabeça para o governo e os correntistas e uma das travas para a assinatura do acordo com o FMI. Bronca nacional Na tentativa de acalmar as expectativas e a chamada "bronca" nacional (insatisfação), o presidente Eduardo Duhalde marcou nova data para assinatura do acordo com o Fundo, dia sete ou oito de setembro. Quer dizer, já na contagem regressiva para o pagamento do vencimento, no dia 12 de setembro, de US$ 2,8 bilhões da dívida do País com as instituições multilaterais de crédito. "Nós não vamos entrar em default com os organismos internacionais", afirmou Duhalde. "Estamos diante, novamente, de uma outra data para este acordo e no Brasil já sabem que receberão US$ 6 bilhões este ano e mais US$ 24 bilhões no próximo governo", observaram no programa "Ar Condicionado", da rádio América. Para os economistas Miguel Angel Broda, da Consultoria Broda e Associados, e Leonardo Chialva, da Delphus Investment, a Argentina está, finalmente, depois de oito meses de negociações, pronta para assinar o acordo com o Fundo. "A Argentina perdeu esta corrida para o Brasil e o Uruguai porque deixou de cumprir onze cartas de intenções consecutivas com o FMI. Os outros dois países cumpriram o combinado com o Fundo e mereceram crédito", disse Leonardo Chialva. "Além disso, é mentira essa história de que a Argentina contagiou o Brasil. A Argentina contagiou o Uruguai e o que o FMI fez com o Brasil foi apagar um incêndio. Aqui, o incêndio já derrubou prédios e lá não". Broda concorda que o Brasil foi atendido primeiro porque tem respeitado os acordos assinados e o mesmo não tem sido feito pela Argentina. Ele, no entanto, acredita que agora o País está preparado para assinar um novo acordo com a instituição financeira. Este acordo, diferente do que ocorreu com o Brasil, que recebeu ajuda de US$ 30 bilhões, e do Uruguai, cujo socorro total será de US$ 3,8 bilhões, não significará dinheiro fresco para a Argentina. Mas o adiamento dos vencimentos da dívida deste ano e do ano que vem, superando os US$ 10 bilhões. Nos bastidores do FMI, a diferença no tratamento entre os três países ficou ainda mais clara nos últimos meses. Ali, lembram com freqüência que a Argentina não cumpriu as promessas que fez no governo de De la Rúa, como as mudanças na administração dos recursos da previdência social, hoje controlada pelos sindicatos. Mas já se reconhece que o País avançou em vários pontos nos últimos meses, como a anulação das leis de "subversão econômica", que permitia a prisão de banqueiros, e de "quebras? ainda a que autorizava o calote das empresas em seus fornecedores. Sem contar o controle do preço do dólar, graças a medidas do Banco Central que limitaram, como contou um banqueiro, por exemplo, as transações de câmbio entre os bancos. "Tudo ficou mais centralizado no Banco Central e com isso a autoridade monetária está conseguindo manter o dólar sob controle, apesar de alguns bancos, por isso e pela falta de confiança dos correntistas, estarem estudando quando vão arrumar as malas", contou a fonte.