Argentinos têm no colchão o triplo das reservas do Banco Central Os colchões dos lares dos argentinos são uma fonte de profunda inveja para os integrantes da diretoria do Banco Central deste país. Motivos não lhes faltam, já que enquanto o BC possui reservas internacionais de US$ 10,5 bilhões, os colchões das famílias argentinas são o refúgio de pelo menos US$ 28 bilhões - quase o triplo do que o governo possui. Há uma década, o volume de dinheiro nos colchões era de US$ 11,1 bilhões. Além disso, calcula-se que os argentinos tenham mais de US$ 100 bilhões em bancos no exterior. Ao longo das últimas três décadas, os argentinos adquiriram uma crescente desconfiança no sistema financeiro local. Constantes e bruscas guinadas na política econômica, falências suspeitas de dezenas de bancos fizeram com que os habitantes deste país se acostumassem a guardar suas economias fora, principalmente no Uruguai, ou em casa, em uma variedade imensa de esconderijos domésticos. A gota d´água, que terminou por liqüidar a confiança dos argentinos no sistema financeiro, foi a implementação do "corralito" (semi-congelamento de depósitos bancários), ocorrida em dezembro do ano passado. Isso, somado ao "corralón" (confisco dos prazos fixos), além da "pesificação" (transformação de dólares para pesos) compulsória dos depósitos, ocorrida em janeiro deste ano, criou um abismo entre os correntistas, que ficaram de um lado, e os bancos e o governo, no outro. Por este motivo, fugiram do sistema financeiro US$ 7 bilhões só nos primeiros nove meses deste ano. Uma pesquisa da consultora Vox Populi indicou que 64,5% dos argentinos não colocariam seu dinheiro nos bancos. Por desconfiança, preferem guardá-lo em casa ou outro lugar. Além disso, 43,2% dos pesquisados afirmaram que não se arriscariam a pedir um empréstimo a um banco. O governo, em diversas ocasiões, referiu-se às grandes quantias de dinheiro escondido nos colchões, pedindo que parte desse volume fosse redirecionado para investimentos dentro do país. Desta forma, afirma o governo, o país poderá reativar sua economia, abalada por quatro anos e meio de depressão, a mais longa da História do país. Isso ocorreu em 1991, quando a estabilidade cambial proporcionada pela recém-criada conversibilidade econômica estimulou uma saída do dinheiro que estava nos colchões para investimentos. Mas os analistas afirmam que será difícil que nos próximos meses os argentinos possam seguir essa sugestão. No horizonte próximo dos habitantes deste país estão os meses potencialmente turbulentos da campanha eleitoral, as eleições presidenciais, e os primeiros tempos do novo governo. Este cenário faria com que os argentinos continuassem mantendo suas reservas em dólares nos colchões, à espera de tempos mais estáveis. Uma pesquisa do Instituto de Estudos Trabalhistas e Sociais da Universidade de Ciências Empresariais e Sociais indicou que 58,8% dos empresários argentinos calculam que, no ano que vem, o dólar estará na faixa entre 3,50 pesos e 4,00 pesos. Outros 22,8% prevêm que a moeda americana ficará entre 3 00 pesos e 3,50 pesos, enquanto que somente 13,2% calcula que estaria acima de 4,00 pesos. Atualmente, o dólar está em 3,50 pesos. A pesquisa também indicou que 71,3% dos empresários entrevistados apóiam a atual política cambial, de deixar o peso flutuar livremente em relação ao dólar, com eventuais intervenções do Banco Central. No entanto, 18,4% declararam que prefeririam uma nova conversibilidade econômica, que fixasse uma paridade entre o peso e a moeda americana. Leia o especial