Argentinos voltarão a bloquear passagens para o Uruguai As entidades ambientais da província argentina de Entre Ríos voltarão a bloquear, de forma simultânea, as três passagens para o Uruguai em protesto contra a instalação de uma fábrica de celulose às margens do rio que marca a fronteira comum entre os países. Segundo os manifestantes, o novo bloqueio será iniciado no dia 7 de abril e se estenderá até a noite do dia seguinte, coincidindo com o feriado da Semana Santa, quando milhares de turistas argentinos viajarão rumo ao Uruguai. A medida renova os protestos dos argentinos ribeirinhos do Rio Uruguai contra a instalação de uma fábrica de celulose da empresa finlandesa Botnia. A passagem para Fray Bentos da cidade argentina de Gualeguaychú permanece bloqueada desde 20 de novembro, enquanto outras duas pontes registram bloqueios temporários. A Argentina recorreu à Corte Internacional de Justiça de Haia contra a decisão do Uruguai de autorizar unilateralmente a construção da fábrica, que afeta um recurso fluvial que é de administração compartilhada. O Uruguai recorreu à mesma instância judicial contra os bloqueios das passagens fronteiriças.