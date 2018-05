Arma do xerife salva cidade de Bat Masterson da falência

SÃO PAULO - Um leilão incomum agira as ruas da cidade de Harrisburg, nos Estados Unidos. De um lado, selas de montaria e recordações que parecem ter saído de filme do Velho Oeste. Do outro, uma fila de interessados em comprar alguma peça no leilão anunciado como o maior já realizado para vender objetos dos tempos dos cowboys.

A cidade de 50 mil habitantes decidiu comercializar as lembranças da sua história como forma de recuperar as finanças abaladas pela crise dos últimos anos. Segundo o prefeito, a cidade é uma das mais endividadas do os Estados Unidos atualmente.

Entre os destaques estão as armas e roupas do xerife Wyatt Earp, que inspirou filmes e seriados de TV. E a cadeira do dentista Doc Holliday, outro personagem famoso do Velho Oeste, tão bom de pontaria quando de boticão.

Wyatt Earp (1848 - 1929) foi um dos protagonistas do tiroteio em O.K. Corral, no Arizona, junto com o dentista Doc Holliday. "Eu sou a lei e isso acaba aqui", era seu lema. William Bartley Masterson, seu auxiliar, era o famoso Bat Masterson, o lendário herói de telefilmes por volta de 1960.

De acordo com Arlan Ettinger, organizador do leilão, os objetos estavam sendo colecionados pela prefeitura nas últimas décadas para criar um Museu do Velho Oeste.

A recessão estragou os planos do prefeito e o museu nunca saiu do papel. As peças ficaram armazenadas em um galpão do subúrbio e acabaram virando um peso a mais nas combalidas finanças municipais.

A maior parte da dívida da Harrisburg - cerca de US$ 350 milhões - vem do incinerador da cidade, que fica próximo ao antigo galpão onde estão as peças leiloadas.

O município emitiu títulos para pagar a compra do incinerador, mas ele não trouxe resultados e levou a cidade à falência em 2011.

Os últimos anos foram difíceis para os moradores de Harrisburg. De acordo com Robert Philbin, o diretor de operações para a cidade, os impostos subiram e empregos na administração foram cortados.