Arminio Fraga entra no conselho de administração do Unibanco O Unibanco elegeu hoje Armínio Fraga Neto como membro de seu conselho de administração. A decisão foi tomada em assembléia geral extraordinária de acionistas. O economista foi presidente do Banco Central do Brasil de março de 1999 a dezembro de 2002. Com a mudança, o conselho do Unibanco passa a ter a seguinte configuração: Pedro Moreira Salles na presidência, Gabriel Jorge Ferreira e Pedro Malan nas vice-presidências e Israel Vainboim, Tomas Zinner, Pedro Bodin de Moraes e Arminio Fraga Neto como conselheiros.