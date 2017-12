Armínio Fraga está otimista com futuro da economia Ex-presidente do Banco Central, o economista Armínio Fraga se confessa um otimista em relação ao futuro da economia brasileira, mas previne sobre a importância de o governo Lula avançar não apenas nas questões macroeconômicas, mas também nas microeconômicas. Alerta que o País ainda permanece vulnerável aos choques externos, principalmente por causa do imenso volume da dívida pública em relação ao nosso Produto Interno Bruto (PIB). Em entrevista ao programa Espaço Aberto, da Globo News, o ex-colaborador do megainvestidor George Soros manteve sua habitual postura "zen", e não se furtou de elogiar a atuação do ministro Antonio Palocci e seu sucessor no Banco Central, Henrique Meirelles. Algumas de suas análises: Alongar horizonte "Eu vejo uma situação que, depois de muito anos, assim de medo de que pudesse acontecer um acidente, medo de que nós não tivéssemos realmente amadurecido, medo de uma vitória da oposição, falando francamente, e hoje o que nós estamos vendo é que de fato aquilo que era visto como maior risco para aqueles que queriam investir, empregar gente, construir fábricas, na verdade é algo bom, capaz de nos fazer alongar horizontes, a pensar em crescer." Recuperação encomendada "A recuperação, a partir desta fase de crescimento baixo, nos últimos três anos, me parece que já está encomendada. A taxa de juros caiu muito, os prêmios de riscos todos também têm caído. A recuperação vem. A dúvida que eu, e muitos têm, é sobre o que vem depois dessa fase de recuperação. Por enquanto, nós temos algum excesso de capacidade produtiva, dá para aumentar a produção sem investir muito. Mas vai chegar um ponto em que o natural seria um ciclo de investimentos, ciclo esse, aliás, que nós não víamos em várias ocasiões de recuperação nos últimos vinte anos. Esses ciclos incompletos, ciclos abortados. E agora nós temos a chance de construir uma trajetória de crescimento. Vai depender de confiança e de uma série de definições do governo em questões regulatórias. Tem todo um conjunto aí de discussões, que o próprio ministro Palocci deixou muito claro que estão como prioridade na agenda do governo. Então, tudo isso é uma coisa boa; é questão de executar agora." Segurança nos juros Sobre se o Banco Central deveria ter baixado os juros há mais tempo: "Eu nunca fui muito obcecado com os detalhes de que abaixou meio ponto aqui, um ponto ali. Me parece que o Banco Central vem conduzindo com segurança essa situação. A taxa já não é tão alta, e isso é parte da ressaca dessa crise do ano passado, que infelizmente não teve jeito. Espero que se coloque o trem de volta nos trilhos, e isso é difícil. Mas é preciso ser feito." Plano dois? Sobre a possibilidade de que outro grupo, dentro do próprio PT assuma o comando da política econômica, com mudanças significativas na atual: "Eu acho isso muito difícil, senão impossível, porque o grupo do PT é o grupo do presidente. E o presidente tem essa visão. Acho que é saudável se discutir como fazer política social. O próprio governo mudou sua concepção de política social, e mudou para melhor. A bolsa-família é uma beleza de programa. Na área macro, há uma sintonia fina a se fazer, mas não existe muita mágica. (...) Os juros estão caindo. Temos um juro real de longo prazo, com títulos indexados à inflação, com prazos mais longos, de dez a vinte anos. (O juro real) está em torno de 9%. Há seis meses, esse juro estava em 11%. Mais lá atrás chegou a estar bem mais alto. Nove por cento é bom? Não, nove é um número muito alto, mas é bem melhor do que doze. Então, o caminho é esse. Eu não vejo muita mágica no lado macro. Mas acho que dá para arregaçar as mangas e pisar no acelerador na coisa do spread bancário, na reforma trabalhista, na reforma do Judiciário, numa política de integração com o comércio exterior, que hoje está dificultada não só por dúvidas nossas quanto dos americanos, dos europeus. Enfim, tem toda uma agenda aí. O importante é não perder confiança. E aí, num horizonte de tempo, não muito longo - estou falando de um, dois, três anos - podemos ter resultados fantásticos nesta área. Os problemas vão existir, mas nada que não possa ser enfrentado. "Capital social" Para Armínio Franga, o País está dando uma demonstração de maturidade. "Aprendemos com os erros do passado, com as tentativas milagreiras, de encontrar soluções mágicas. Deram errado, mas também tivemos coisas boas. Hoje, quase todas as crianças estão freqüentando a escola. Talvez acho que falta um pouquinho, e eu estou lendo um livro fabuloso que estuda o episódio de mudança na democracia italiana, que aconteceu na década de 70. É quase que uma coisa de laboratório. E eles (os autores) concluíram, analisando os diferentes estados, que os que deram certo tinha uma coisa assim que poderíamos chamar de ´capital social´. E o Brasil precisa construir isso também. Não é investimento (em capitais), mas confiança. Confiança nas regras do jogo, confiança nos outros, criando uma aberta menos egoísta. Isso vem com o tempo, faz parte de um processo." Ciclo virtuoso "Tem a agenda micro, que tem tudo para mudar. Mas tenho certeza que ela vai mudar, a questão é um pouco o ritmo, a qualidade dos desafios que vão ser feitos. E aí nós vamos para uma terceira etapa, que é essa de construir realmente um ambiente, uma sociedade um pouco mais aliada ao capital social. Falta às vezes um pouco de orgulho, ´mas vamos lá, vamos acreditar, isso vai dar certo´. Isso vem com o tempo. Sabemos que as pessoas sofrem em períodos de recessão; cresce o desemprego, as famílias ficam desamparadas. É difícil. Mas os elementos existem para nós criarmos esse ciclo virtuoso. Não é fácil, mas eu acredito que eles existem." Vulnerabilidade "Não dá para dizer que nós não somos vulneráveis. Nós temos uma dívida grande, são lá 55%, 60% do PIB. Nossa economia é bastante fechada. não é flexível o suficiente para nós declaramos que não somos mais vulneráveis. Mas avançamos. Temos um sistema que está emprestando pouco mas é sólido. O balanço de pagamentos hoje tem cara boa. Mas nós vamos ter que continuar. A dívida pública aponta para baixo. E isso se materializando vai gerar finalmente essa queda na relação dívida-PIB. Mas ainda é uma relação elevada, não dá para relaxar. Não vai ser da noite para o dia que nós vamos dizer ´ah, está tudo bem´. Seria perigoso dizer isso." Rating e risco Brasil Para Armínio Fraga, a queda do risco Brasil é muito mais importante que a melhoria nos ratings das agências. "Até por que o mercado tende sempre a ir à frente as agências. Elas vêm modificando suas classificações um pouco a reboque, numa evolução que às vezes supera as expectativas. No nosso caso, eu não me preocuparia muito com a nossa posição agora. Acho que se nós conseguirmos continuar nesta trajetória, isso tudo vem, até mais rápido do que as pessoas esperam." Autonomia do BC "Existe uma boa chance (de o Congresso aprovar a autonomia do Banco Central. A conjuntura vai ser favorável a isso. Este governo já teve a força e a coragem de aprovar a emenda constitucional (regulamentando o artigo 192 da Constituição, que trata do sistema financeiro), que estava parada há muitos anos. E me parece que também diminuiu o grau de ansiedade com relação ao Banco Central. Então, é possível. A importância (da autonomia) é razoável, e é mais um sinal que se daria de amadurecimento, com um Banco Central que não fique tão acoplado ao ciclo político. Seria uma defesa para o futuro, e sem custo. Na minha opinião é uma ganho fácil para o País aprovar essa lei." Preocupação com a economia americana "O trimestre foi o de maior crescimento da economia nos últimos vinte anos, no mundo. Os EUA cresceram 8%, o Japão 2%, a China continua crescendo a 8% ou mais, porque a gente acha que eles estão escondendo o crescimento. (...) Eu tenho certo da situação hoje na economia americana, com seu alto déficit em conta corrente. Então, isso é uma vulnerabilidade que precisa ser acompanhada. Por enquanto as coisas estão indo; os americanos pisaram no acelerador, com uma mega situação fiscal. A curto prazo isso é bom, mas no médio prazo é péssimo. A janela está aberta para nós, mas não é assim algo que dê para ter como bem fundado num horizonte muito longo." Clima para o investimento "Criar um clima favorável ao investimento depende de muita coisa; analisar melhor coisas tributárias, de comércio exterior, da regulação, resolver realmente essas questões do jeito que eles estão tratando, sem dogmas, bola pra frente, e defender também o lado social, com tem sido básico, por essas questões de apoio, num ambiente democrático ainda como o nosso, talvez não amadurecido, com muitos partidos. Então é difícil criar (essa coesão). É preciso cuidar desse lado, para poder avançar mais. Essas duas coisas é o que governo tem procurado fazer. A questão é saber se vai ser possível executar.