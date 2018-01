Arquitetura corporativa com brilho Uma estrutura de peças de Lego que ocupe 50 mil metros quadrados, custe mais de 1 bilhão de coroas dinamarquesas (US$ 150 milhões) e tenha um campo de minigolfe na cobertura. Na realidade, a nova sede global do Lego Group será construída com tijolos de verdade e concreto, mas seu CEO, Jorgen Vig Knudstorp, fala sobre o edifício com entusiasmo infantil. O lugar, que ficará na cidadezinha de Billund, no interior da Dinamarca – que também abriga a sede atual –, “terá instalações incríveis, sem ser opulento, com muita descontração e até espaço para crianças”. A “People House” servirá de emblema do sucesso da empresa.