Arrecadação bate recorde e chega a R$ 31,582 bi em junho A Receita Federal obteve mais um recorde na arrecadação de tributos e contribuições federais em junho. Segundo dados divulgados pela Receita hoje, a arrecadação de junho atingiu R$ 31,582 bilhões. Esse é o maior valor já arrecadado num mês de junho. O resultado de junho apresentou crescimento real (descontada a inflação pelo IPCA) de 10,83% em relação a junho de 2004 e de 16,59% sobre maio deste ano. No acumulado do primeiro semestre, a arrecadação já soma R$ 175,727 bilhões, o que representa crescimento real de 6,19% sobre o volume arrecadado em mesmo período do ano passado. A nova forma de arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre aplicações financeiras em fundos de investimento impulsionou o resultado da arrecadação da Receita. O Imposto de Renda sobre os fundos é cobrado semestralmente desde o ano passado, com o recolhimento sempre nos meses de junho e dezembro. Por isso, a arrecadação desse tributo em junho de 2005 saltou para R$ 3,463 bilhões, ante R$ 719 milhões registrados em junho do ano passado, quando a regra não estava em vigor. O IRRF sobre rendimentos de capital teve um crescimento de 202,69% em junho deste ano, na comparação com junho do ano passado. Também influiu na arrecadação recorde o fato de em junho ter havido cinco semanas de fatos geradores, ante quatro semanas em maio. Isso se refletiu no desempenho da arrecadação dos tributos que têm apuração semanal, como o IOF, CPMF e o IRRF sobre rendimentos do trabalho. Imposto para pessoa Jurídica O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) apresentou em junho deste ano um crescimento de 34,84% na comparação com junho de 2004, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de 31,67%. A Receita atribuiu esse aumento do IRPF e da CSLL ao desempenho favorável de alguns setores da economia que pagam esses tributos por estimativa mensal com base no faturamento. A Receita relaciona entre esses setores os de extração de minerais metálicos, telecomunicações, eletricidade, indústria de celulose e papel e produtos de papel. Já arrecadação do IPI sobre automóveis teve um aumento de 19,13% no mês passado comparado com junho de 2004, o que contribuiu para o aumento de 11,90% no volume de vendas no mercado interno.