Arrecadação cai menos do que o governo previa

Em razão do desemprego elevado e da atividade ainda fraca da indústria, que tem afetado as receitas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a arrecadação tributária do governo federal não passou de R$ 107,4 bilhões em julho, uma queda de 5,8% em termos reais, em comparação com julho de 2015, o pior resultado para o mês dos últimos seis anos. Mesmo assim, nota-se que o recuo das receitas da União vem diminuindo de intensidade. Nos dois primeiros meses do ano, elas haviam caído 8,71%, taxa que baixou para 7,33% no período janeiro-junho e para 7,11% de janeiro a julho, sempre em comparação com os mesmos períodos de 2015.

O chefe do centro de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, alertou para o fato de que há uma defasagem entre a recuperação da economia – processo já em andamento, segundo sugerem indicadores diversos – e a melhora mais significativa da arrecadação. Essa melhora está condicionada ao crescimento da renda das famílias, que, por sua vez, depende do aumento do nível de emprego. A recuperação do mercado de trabalho é geralmente mais lenta que a da atividade econômica.

Mas surgem indícios promissores. Como assinalou Mansueto Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, nos meses de maio e junho as receitas administradas pela Receita Federal ficaram R$ 2 bilhões a cada mês abaixo da previsão. Em julho, elas foram ligeiramente acima do que o governo estava esperando.

Trata-se de uma alta de R$ 2 bilhões na arrecadação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre o setor financeiro, que foi muito baixa no ano passado e não se deve a circunstâncias especiais. Verificou-se, também, reversão de parte das desonerações tributárias concedidas em anos anteriores.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Isso gera uma expectativa positiva. Conforme Mansueto Almeida, se essa tendência se confirmar em agosto, não será necessário fazer contingenciamento no Orçamento da União em setembro, quando é divulgado o relatório de receitas e despesas do bimestre julho-agosto. Será preciso aguardar, porém, para ver se as despesas também se comportam dentro do previsto.

O que se pode concluir é que, pouco a pouco, a arrecadação vem reagindo de maneira positiva, de modo a permitir o cumprimento dos objetivos da política fiscal, possivelmente sem necessidade de medidas extraordinárias.