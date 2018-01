Arrecadação cai pelo 12º mês consecutivo A receita de impostos e contribuições federais teve queda real em março pelo 12.º mês consecutivo, desta vez de 6,96%, não passando de R$ 95,779 bilhões. No primeiro trimestre, a redução proporcional da receita foi ainda maior, pois o valor arrecadado registrou recuo de 8,19% em termos reais, sempre em comparação com o mesmo período do ano passado, somando R$ 313,014 bilhões. Este é o quadro desalentador para as finanças públicas decorrente do processo de transição política, marcado pelo iminente afastamento da presidente Dilma Rousseff, e da acentuada recessão em que a economia mergulhou por conta dos erros do atual governo.