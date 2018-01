Arrecadação com IPVA supera receita com IPTU Os governos estaduais descobriram nos donos de automóveis uma fonte crescente de recursos. A arrecadação do Imposto Sobre Veículos Automotores (IPVA), que fica na esfera estadual e que começou a ser cobrado nesta semana na maioria dos Estados brasileiros, já tem receita superior à arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pertencente à esfera municipal, embora a frota circulante nacional seja menos da metade do número de residências fixas no País, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Brasil tinha 45 milhões de residências fixas em 2000 e pouco mais de 19 milhões de veículos em circulação. Mesmo assim, as receitas totais do IPVA somaram R$ 6,3 bilhões em 2001, enquanto o IPTU total arrecadado totalizou R$ 5,2 bilhões. Em média, os proprietários de automóveis pagaram R$ 274 por ano de IPVA sobre os seus veículos em 2000, mais do dobro dos R$ 101 pagos pelos proprietários de imóveis, em média, de IPTU. Em alguns Estados, a participação do IPVA é crescente, como ocorre em São Paulo. De acordo com o supervisor de IPVA da secretaria de Fazenda de São Paulo, Oseas Pires, no Estado paulista a arrecadação do imposto em 2002 atingiu R$ 3,141 bilhões, soma 9,1% superior à da receita do IPVA de 2001, que foi de R$ 2, 879 bilhões. A receita de 2001 já tinha sido 19,31% superior ao arrecadado em 2000, R$ 2,413 bilhões. Segundo Pires, atualmente o IPVA representa 11% da arrecadação total do Estado, abaixo apenas da coleta do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS). "Há seis anos, a arrecadação do IPVA representava apenas 3,5% da arrecadação tributária total do Estado", observou. Cobrança eficaz O crescimento resultou basicamente do aumento na eficácia de cobrança no período, além do aumento no número de veículos na frota total do Estado, que é em torno de 13 milhões de unidades, na avaliação do técnico paulista. "Mais de 60% desse número é de veículos de passeio, movidos a gasolina", disse Pires. O movimento observado em São Paulo se repetiu em todo o País. Em 1997, por exemplo, as receitas com o IPTU superavam as do IPVA, totalizando R$ 4,1 bilhões e R$ 3,8 bilhões, respectivamente. Em 1998, os governos municipais recolheram R$ 4,272 bilhões em IPTU e os governos estaduais, R$ 4,404 bilhões em IPVA, números que atingiram R$ 4,8 bilhões e R$ 4,431 bilhões em 1999. Em 2000, o IPVA ultrapassou significativamente o "caixa" acumulado pelo IPTU: R$ 5,3 bilhões, contra R$ 4,5 bilhões do imposto municipal, segundo dados da "Contas Nacionais", do IBGE. O crescimento no volume arrecado do IPVA também foi registrado pela secretaria de Fazenda de Minas Gerais. O Estado prevê arrecadação de R$ 730 milhões do IPVA de 2003, soma 3,8% superior ao registrado na arrecadação do IPVA 2002, que foi de R$ 703 milhões. A arrecadação do imposto em 2002 já tinha sido 10,8% superior ao arrecadado em 2001, quando somou R$ 634,3 milhões. IPVA e ICMS Segundo informações da secretaria de Minas Gerais, a arrecadação do imposto sobre veículos hoje representa 8% da receita tributária total do Estado, sendo que há três anos este percentual era de 5%. Cerca de três milhões de veículos são sujeitos à tributação em Minas, dentro do total do número total de três milhões e trezentos mil veículos da frota do Estado. Assim como em São Paulo, a arrecadação do IPVA em Minas só perde para a coleta do ICMS - imposto que tem fatia de 95% na arrecadação tributária total do Estado mineiro. No Rio de Janeiro, o superintendente de Arrecadação do Estado, Denis Feitosa, informou que também espera aumento de arrecadação do IPVA 2003 ante o IPVA 2002. "Estimamos arrecadação de R$ 750 milhões em 2003, uma elevação de 13,98% em comparação com o IPVA de 2002", disse. Não seria a primeira vez. A arrecadação do imposto em 2002 cresceu 13,47% ante o IPVA 2001, atingindo R$ 658 milhões. O IPVA 2001, que foi de R$ 594,057 milhões, foi 17,72% superior ao imposto arrecadado no ano anterior, que foi de R$ 504,612 milhões. Feitosa ressaltou, porém, que o Rio tem renovação de frota de cerca de 200 mil veículos ao ano, e que o aumento no número de veículos influencia a arrecadação. Porém, o superintendente observou que fatores como aumento de produção e aquecimento econômico provocam elevação de renda per capita. Isso provoca aumento nos preços de mercado, principalmente nos produtos de maior valor agregado, como automóveis, "o que influencia a arrecadação do IPVA, já que a tabela de valores venais dos carros (utilizada para a contabilização do imposto) é calculada levando em conta preços de mercado". O Rio de Janeiro tem frota total de 2,2 milhões de veículos, sendo que 78% são de carros de passeio movidos a gasolina.